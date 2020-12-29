Шувалов возглавил совет директоров «Сколково» вместо Вексельберга

https://static.news.ru/photo/343f5cbc-49e7-11eb-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Игорь Шувалов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов включён в состав совета директоров фонда «Сколково» и избран его председателем.

Как гласит сообщение на сайте фонда, решение о назначении Шувалова председателем было принято на заседании совета директоров 29 декабря. Изменения связаны с переходом фонда под управление ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития. Уже бывший глава совета директоров Виктор Вексельберг назвал избрание Шувалова «новым этапом в развитии проекта, который призван обеспечивать формирование инновационной повестки в стране».

В марте 2010 года по решению Дмитрия Медведева, бывшего тогда президентом РФ, владельца группы компаний «Ренова» Вексельберга назначили руководителем проекта по созданию инновационного центра. В июне того же года он стал президентом фонда «Сколково», в апреле 2019 года — председателем совета директоров.

Фонд «Сколково» является одной из 14 организаций, относящихся к институтам развития. По информации Счётной палаты, с момента основания по 1 октября 2020 года все институты получили 877 млрд рублей из федерального бюджета, из них в «Сколково» было направлено 168 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вексельберг не смог вернуть доступ к своим активам в Швейцарии. Банк Julius Baer обосновал отказ возвращать активы, сославшись на санкции США. Бизнесмен пытался оспорить это решение в суде. Формально иск к банку подала компания Lamesa, зарегистрированная на Кипре. Российский предприниматель является одним из бенефициаров компании.