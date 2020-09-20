СМИ: разработчик TikTok рассчитывает получить от Oracle и Walmart $12 млрд

https://static.news.ru/photo/7d6c8336-fb24-11ea-bdad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Glob al Look Press

Китайская компания ByteDance рассчитывает получить около $12 млрд в рамках сделки о продаже американского сегмента сервиса TikTok.

Источники рассказали Bloomberg, что разработчик рассчитывает на оценку приложения для обмена видеороликами в $60 млрд. Согласно договорённостям с американцами, Oracle и Walmart получит 12,5% и 7,5% акций китайской компании, что соответствует примерно $12 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что китайский сервис TikTok объявил о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.

Двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозила полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на сервера в КНР. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что одобряет сделку о покупке сервиса TikTok компанией Oracle.