СМИ: разработчик TikTok рассчитывает получить от Oracle и Walmart $12 млрд

Китайская компания ByteDance рассчитывает получить около $12 млрд в рамках сделки о продаже американского сегмента сервиса TikTok.
Источники рассказали Bloomberg, что разработчик рассчитывает на оценку приложения для обмена видеороликами в $60 млрд. Согласно договорённостям с американцами, Oracle и Walmart получит 12,5% и 7,5% акций китайской компании, что соответствует примерно $12 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что китайский сервис TikTok объявил о партнёрстве с американскими компаниями Oracle и Walmart, которое позволит приложению по обмену видео избежать блокировки на территории США.
Двум приложениям китайских разработчиков TikTok и WeChat грозила полная блокировка на территории США из-за опасений властей страны по поводу передачи данных американских пользователей на сервера в КНР. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявлял, что одобряет сделку о покупке сервиса TikTok компанией Oracle.
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