https://static.news.ru/photo/0cc0ed0a-d089-11e9-871a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Петров Фото: ТАСС/ Владимир Астапкович

Следователи просят заочно арестовать основателя автодилерской компании «Рольф» Сергея Петрова. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Петрову предъявлено заочное обвинение, также он объявлен в международный розыск, добавила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании, в частности Анатолия Кайро, возбудили в июне. Кайро помещён под домашний арест до 25 ноября, Петров находится за границей. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).

По версии следствия, Петров создал преступную схему, в результате которой перевёл на счета кипрской компании 4 млрд рублей.

Ранее News.ru писал о том, что суд оставил Анатолия Кайро под домашним арестом.