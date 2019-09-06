Следователи просят заочно арестовать основателя автодилерской компании «Рольф» Сергея Петрова. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Петрову предъявлено заочное обвинение, также он объявлен в международный розыск, добавила пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Уголовное дело против основателя «Рольфа» Сергея Петрова и нескольких руководителей компании, в частности Анатолия Кайро, возбудили в июне. Кайро помещён под домашний арест до 25 ноября, Петров находится за границей. Их обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК).
По версии следствия, Петров создал преступную схему, в результате которой перевёл на счета кипрской компании 4 млрд рублей.
Ранее News.ru писал о том, что суд оставил Анатолия Кайро под домашним арестом.