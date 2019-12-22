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С появлением Netflix и других стриминговых платформ практика размещения скрытой рекламы в кино и на телевидении, вероятно, станет сложнее, чем раньше. В ближайшем будущем, по мнению маркетологов, отбор продуктов, которые появляются на экране, будут зависеть от предпочтений каждого конкретного зрителя.

Другими словами, зритель, который любит виски, будет видеть название ликёрного бренда на заднем плане сцены, в то время как трезвенник увидит бутылку газировки в той же самой сцене, пишет The Independent.

Новая схема product placement может заработать на потоковых платформах уже в течение года, заявил исполнительный директор компании по виртуальному размещению продуктов Mirriad Стефан Берингер.

Потоковые сервисы с большей вероятностью, чем простые телекомпании, будут использовать эту форму размещения продукта, поскольку имеют прямой доступ к гораздо большей информации о своих клиентах. Каждое переключение канала рассказывает сервисам что-то новое о зрителе, помогает определить его вкусы.

Виртуальный product placement должен стать хорошей альтернативой для маркетологов, которым нужны новые уловки для привлечения внимания ненавидящей рекламу аудитории.

Зритель научился «скрываться» от рекламы, но мы помещаем её в смысловой контекст, и это не раздражает, — добавил глава Mirriad.

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