Склады с электроникой в России переполнились

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru

Склады российских ретейлеров переполнены электроникой из-за резкого спада спроса на соответствующие товары во второй половине марта, пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей, и на сотрудника одного из дистрибьюторов. Отмечается при этом, что технику Apple и Samsung раскупают «довольно быстро». По словам источников, хуже всего реализуется китайская техника.

На складах очень много продукции — у кого-то больше, у кого-то меньше, но спрос падает, а гаджеты надо распродавать, — рассказал собеседник издания.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков пояснил журналистам, что на фоне ажиотажного спроса в начале прошлого года, а также высокой реализации товаров в конце 2022 года и начале 2023-го, спад был ожидаемым. По его словам, «потребности населения в таких устройствах не безграничны».

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что отечественные разработчики пока не готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями создаваемого в стране программного обеспечения. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в России, но на это уйдет не менее трех лет. При этом, отметил Геллер, неизвестно, хватит ли на это времени, сил и денег.