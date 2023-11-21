Скидки, рассрочка, экосистема. Как конкурируют российские маркетплейсы

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Спрос на покупку готовых компаний и франшиз в России продолжает расти. По итогам второго квартала 2023 года он увеличился более чем на 10% в годовом выражении. Одна из самых востребованных сфер — онлайн-торговля (пункты выдачи заказов, ПВЗ). О том, как развивается эта сфера — в материале NEWS.ru.

На сегодняшний день на рынке ПВЗ очень высокая конкуренция как между маркетплейсами, так и между пунктами одного бренда. Поэтому участники рынка стараются предложить клиенту то, чего нет у конкурентов. Чтобы привлекать новых посетителей и удерживать имеющихся, маркетплейсы начали создавать собственные экосистемы — приложения, благодаря которым пользователь может закрыть сразу несколько потребностей: купить товар, оформить билеты в кино, забронировать отель, вызвать такси и так далее. Собственные экосистемы сейчас, например, активно развивают «Яндекс» и «Сбер». А для того, чтобы еще больше расположить потребителя, компании используют систему скидок и баллов, когда при покупке товара мы получаем баллы, которыми можно расплатиться, например, при оформлении билетов в другом сервисе компании.

Также различные компании объединяются на взаимовыгодной основе. Так, недавно сервис «Халва Экспресс» и онлайн-платформа Lamoda заключили соглашение о сотрудничестве, что позволит компании существенно расширить сеть пунктов выдачи посылок.

Генеральный директор сервиса Денис Петрушевский заявил, что сеть будет состоять из пунктов с примеркой, возвратом и частичной выдачей товаров.

«Наша компания строит удобную универсальную сеть выдачи для всех типов клиентов. Мы видим спрос на качественные ПВЗ с примеркой, возвратом и частичной выдачей. Партнерство с Lamoda значительно усилит наши компетенции», ― заявил он.