Сitigroup объявила о поэтапном сворачивании деятельности в России

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из крупнейших мировых банков Citigroup сворачивает потребительские операции в России, сообщил The Wall Street Journal. Отмечается, что финансовая организация будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса.

Citigroup закроет свой российский потребительский банк после того, как попытки продать подразделение провалились. Ожидается, что банк объявит о решении в четверг. Руководители надеялись продать банк, который имеет филиалы в 10 городах России. Переговоры о продаже велись с ВТБ, — говорится в сообщении.

Стало известно, Citi закроет 15 филиалов и сократит более двух тысяч сотрудников. Сообщается также, что компания начала искать покупателя на Ситибанк еще в 2021 году, но столкнулась со сложностями из-за санкций и ограничений, введенных в России для инвесторов из «недружественных» стран.

Ранее сообщалось, что свои убытки после ухода из России подсчитал производитель спортивных товаров Adidas. Они составили свыше €100 млн. Французская автомобильная группа Renault за первое полугодие лишилась €2,3 млрд в связи с прекращением бизнеса в РФ.

Крупнейшая мировая сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» списала $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России. При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%.