Система «Мир» запускает новые переводы по картам РБК: система «Мир» запустит по картам переводы, пропавшие после ухода Mastercard и Visa

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Российские банки смогут запускать переводы по корпоративным картам «Мир» с конца апреля. Возможность таких операций у компаний пропала после ухода Visa и Mastercard, в настоящее время они отправляют деньги по старой схеме с платежными поручениями, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень системы «Мир».

Агентство отмечает, что теперь платежная система обязала банки запускать переводы между корпоративными счетами.

Платежная система «Мир» обязала банки запустить новый тип переводов — между корпоративными картами и счетами. Банки могут начать внедрять b2b-переводы для своих корпоративных клиентов с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень «Мир», — говорится в документе.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся держателями корпоративных карт «Мир», смогут отправлять средства в режиме 24/7.

Ранее советник по туризму посольства Кубы в РФ Кристина Леон Изнага заявила, что на Кубе активно ведутся работы по внедрению российской платежной системы «Мир». Отмечается, что нововведение облегчит условия путешествия в страну для туристов из России.