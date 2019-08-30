https://static.news.ru/photo/7ccdc9ae-cb36-11e9-923a-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов предложил надзорным и контролирующим структурам не штрафовать коммерсантов за первые нарушения, обещав сформировать соответствующие поправки в законодательство. Об этом чиновник заявил на совещании по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в Калининграде.

Необходимо использовать ещё принцип предупреждения. Первый раз нашёл контрольный орган нарушения, в случае если оно устранено — можно ограничиться предупреждением и не взимать штрафы. Это касается всех проверяющих органов. Давайте такое предложение в части изменения законодательства сформулируем, — цитирует Силуанова ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Силуанов выступил с предложением определить критерии для быстрой разблокировки личных счетов предпринимателей. По его словам, для урегулирования данного вопроса необходимо создать рабочую систему.