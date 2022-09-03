Siemens готова отремонтировать агрегат Trent 60 для «Северного потока» «Газпром»: Siemens готова отремонтровать агрегат Trent 60 для «Северного потока», но сделать это негде

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Специалисты Siemens участвуют в ремонтных работах оборудования для «Северного потока» в соответствии с действующим контрактом, сообщает «Газпром» в Telegram-канале. Зарубежные эксперты ищут неисправности и готовы устранить поломки, однако ремонтировать турбину Trent 60 негде.

Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде, — сообщает компания.

Ранее стало известно, что трубопровод «Северный поток» после трехдневного планового технического обслуживания не сможет возобновить работу. При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями компании Siemens, была обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава на единственном работавшем агрегате Trent 60, а также ряд иных неисправностей.

Компания направила уведомление главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху.

Ожидается, что транзит российского газа через Украину сохранится на уровне прошлых дней.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что надежность трубопровода «Северный поток — 1» находится под угрозой, поскольку нет технологических резервов и работает всего одна турбина. Он подчеркнул, что резервирование отсутствует не по вине «Газпрома».