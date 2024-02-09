Siemens стала «Системс» OOO «Сименс» переименована в ООО «Системс»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российская структура немецкой компании AG Siemens OOO «Сименс» переименована в ООО «Системс», следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Всем бизнесом в России владеет по-прежнему AG Siemens.

В конце 2021 года ООО «Сименс» начали реорганизовывать. В марте 2022-го немецкая компания ушла из России из-за санкций, перестала поставлять продукцию и приостановила контракт с РЖД на покупку поездов «Сапсан». Московский суд признал незаконным одностороннее расторжение договора с РЖД на ремонт транспорта. В декабре 2023-го Siemens отчиталась, что потеряла €600 млн без российского рынка.

Тогда же Siemens Mobility, железнодорожное подразделение немецкой компании Siemens, а также Volkswagen Bank, дочерний банк автогиганта Volkswagen, подали запросы в правительство Германии на компенсации в связи с потерями, связанными с уходом из России. Представитель Siemens Mobile отметил, что инвестиции компании были защищены инструментом инвестиционных гарантий правительства Германии. Представитель Volkswagen Bank не раскрыл подробностей о поданной заявке.