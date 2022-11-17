Siemens продал бизнес в России

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Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, следует из отчета на сайте компании. Речь идет о прошлом календарном квартале, который длится с июля по сентябрь.

Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года, — говорится в отчете.

Ранее эксперты Центра стратегических разработок подсчитали, что потери зарубежных компаний, ушедших с российского рынка либо приостановивших деятельность, составили $200–240 млрд. Наиболее это отразилось на компаниях из США и Великобритании. По состоянию на сентябрь ограничили деятельность в России 34% крупнейших иностранных компаний, решили покинуть страну через передачу российского подразделения новому собственнику 15%, о полном уходе без продолжения бизнеса заявили 7% фирм.

Наиболее активно об уходе компаний заявляли Финляндия, 80% компаний которой решили покинуть страну, Дания (70%), Великобритания (35%). Остаются в России компании Австрии, Японии и Швейцарии, а также большинство польских компаний, несмотря на жесткую риторику своей страны.