Lindt решил уйти из России Швейцарский производитель шоколада Lindt сообщил об уходе из России

Фото: Mandoga Media/Global Look Press

Швейцарская компания по производству шоколада Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе на сайте производителя. Отмечается, что компания продолжит оказывать поддержку сотрудникам из РФ и будет действовать согласно местному законодательству.

После заявления от 9 марта 2022 года компания Lindt & Sprüngli приняла решение покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников из России и действовать согласно местному законодательству, — говорится в сообщении.

Lindt & Sprüngli производит изделия из шоколада на 12 фабриках в США и Европе. Выручка российской «дочки» компании в 2019 году составила 2,725 млрд рублей, чистая прибыль — 83,87 млн рублей, следует из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

В марте компания по производству продуктов питания Mars Wrigley (среди ее брендов батончики Mars, Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit и другие продукты) сообщила о прекращении инвестирования в бизнес на территории России, а также в импорт и экспорт продукции в РФ. Компания отмечает, что будет принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации на Украине.