Швейцарская Zurich Insurance Group продаст бизнес в России

Фото IMAGO/MANUEL GEISSER/Global Look press

Крупный швейцарский страховщик Zurich Insurance принял решение продать бизнес и прекратить коммерческую деятельность в России, говорится в пресс-релизе на сайте компании. Это позволит сохранить профессиональную команду с накопленным страховым опытом, при этом компания продолжит выполнять обязательства по ранее заключённым договорам.

Страховая группа Zurich Insurance Group уходит из России и продаёт 100% акций АО СК «Цюрих» российской команде сотрудников, — говорится в сообщении.

Ранее чешский холдинг PPF Group и принадлежащий ему банк Home Credit заявили о продаже банковских активов и дочерних компаний в России группе инвесторов под руководством Ивана Тырышкина. Также сделка предусматривает продажу казахстанского ООО «Хоум кредит энд финанс банк» акционерам PPF и Home Credit.

До этого финский производитель продуктов питания Raisio передал свой сегмент в РФ российской компании Copacker Agro. Соглашение между продавцом и покупателем было подписано 29 апреля. Стоимость сделки составила €1,5 млн. При этом указано, что из-за продажи бизнеса в России Raisio потерпит убытки в €3,6 млн.