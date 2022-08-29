Швейцарская Logitech уйдет из России Швейцарский производитель техники Logitech уходит из России, но надеется вернуться

Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Швейцарский производитель техники Logitech приступил к закрытию бизнеса в России, заявил представитель пресс-службы компании Бен Старки, передает РИА Новости. При этом, по его словам, бренд надеется вернуться, когда позволят обстоятельства. 2 апреля организация объявила о прекращении поставок своей продукции в РФ.

Мы поддерживали наших сотрудников все это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия, — сказал Старки.

Logitech — швейцарская компания, которая разрабатывает технологические продукты для ПК, программное обеспечение, устройства для геймеров и т.д.

Накануне американская корпорация DELL, занимающаяся производством компьютеров и поставляющая серверы в РФ, приняла решение покинуть российский рынок. Сообщается, что компания уйдет из России до 30 августа. Всех сотрудников при этом сократят, им выплатят до восьми окладов.

С начала спецоперации на Украине приостановить деятельность в РФ и Белоруссии решили многие компании. Большинство из них заявили, что из-за сложившейся обстановки бизнес в России стало вести невозможно, в частности из-за проблем с логистикой. Об уходе с российского рынка ранее сообщили Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие бренды.