Штрафы за нарушение КоАП для всего бизнеса могут заменить предупреждениями

https://static.news.ru/photo/5ffb6788-7e59-11ea-bb48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство юстиции предложило заменять штрафы предупреждениями для всего бизнеса, если административное правонарушение совершено впервые.

В настоящий момент в кодексе об административных правонарушениях (КоАП) замена штрафа предупреждением распространяется только на субъекты малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавирусной инфекции вызвала спрос в России на новые юридические услуги. Они связаны с компенсациями и льготами, а также с освобождением от уплаты налогов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что экономические эксперты в администрации президента работают над решениями для помощи экономике.