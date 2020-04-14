Бизнес

Штрафы за нарушение КоАП для всего бизнеса могут заменить предупреждениями

16:48, 14 апреля 2020
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министерство юстиции предложило заменять штрафы предупреждениями для всего бизнеса, если административное правонарушение совершено впервые.

В настоящий момент в кодексе об административных правонарушениях (КоАП) замена штрафа предупреждением распространяется только на субъекты малого и среднего бизнеса, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что пандемия коронавирусной инфекции вызвала спрос в России на новые юридические услуги. Они связаны с компенсациями и льготами, а также с освобождением от уплаты налогов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что экономические эксперты в администрации президента работают над решениями для помощи экономике.

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