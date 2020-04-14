Штрафы за нарушение КоАП для всего бизнеса могут заменить предупреждениями

Министерство юстиции предложило заменять штрафы предупреждениями для всего бизнеса, если административное правонарушение совершено впервые.
В настоящий момент в кодексе об административных правонарушениях (КоАП) замена штрафа предупреждением распространяется только на субъекты малого и среднего бизнеса,
NEWS.ru писал, что пандемия коронавирусной инфекции вызвала спрос в России на новые юридические услуги. Они связаны с компенсациями и льготами, а также с освобождением от уплаты налогов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что экономические эксперты в администрации президента работают над решениями для помощи экономике.
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