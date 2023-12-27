Шохин раскрыл реакцию бизнеса на налог о сверхдоходе Глава РСПП: бизнес не оценил «экзотичную» идею о налоге на сверхдоходы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Шохин

Инициатива российских властей ввести налог на сверхдоходы изначально не нравилась бизнесу, заявил в эфире РБК глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. По его словам, данная идея является весьма экзотической и достаточно проблемной для введения. Шохин добавил, что изменения налоговой системы будут обсуждаться в следующем году, а их реализация возможна уже в 2025 году.

И мы говорили, что это экзотика и что лучше собирать налоги, которые уже прописаны в Налоговом кодексе. Для нас предсказуемость налоговой системы и ее администрируемость гораздо лучше, чем такая экзотика, — сказал руководитель союза.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что в России необходимо обязать богатых людей платить налог на сверхприбыль до 30%. По его словам, с такой ставкой российский бюджет увеличится на 2,3 трлн рублей, что поможет экономике и облегчит налоговое бремя граждан.

Министр финансов Антон Силуанов в ноябре заявил, что бюджет России получил 40 млрд рублей с налогов на сверхдоходы. По его словам, до конца 2024 года прогнозируется пополнение бюджета еще на 260 млрд рублей.