Shell отказалась участвовать в «Сахалине-2» Shell отказалась приобретать долю в российском операторе «Сахалина-2»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Англо-нидерландская энергетическая компания Shell объявила об отказе приобретать долю в российском операторе проекта «Сахалин-2», передает РИА Новости со ссылкой на сообщение корпорации. Ее представители отметили, что поставили в известность правительство РФ и партнеров из Sakhalin Energy Investment Company.

Shell не будет участвовать в новом операторе, созданном распоряжением правительства Российской Федерации для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2», — говорится в сообщении.

Представители Shell также заявили, что у них имеется контракт на поставку СПГ с проекта и они продолжают «следить за развитием событий, связанных с этим контрактом, и оценивать варианты в соответствии с правовыми требованиями и соглашениями».

В конце августа новый оператор «Сахалина-2» начал прекращать поставки тем, кто не перезаключил контракты на прежних условиях.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительству было предписано сменить оператора «Сахалин-2» и создать новое юрлицо, которому перейдут все права и обязанности проекта вместо Sakhalin Energy.

При этом иностранные акционеры получили возможность сохранить свои доли в нем. Новый оператор ООО «Сахалинская энергия» был создан 5 августа с долей в 50% у «Газпром Сахалин холдинга».