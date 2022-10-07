«Северсталь» опровергла передачу доли Алексея Мордашова в пользу ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Мордашов

В «Северстали» опровергли сообщение о планах российского бизнесмена Алексея Мордашова, которому через российские структуры принадлежит 76,85% акций в уставном капитале компании, передать долю в пользу ООН. Как подчеркивается в Telegram-канале предприятия, таких решений «не было и нет».

Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании «Северсталь» и других компаний «Севергрупп» в зарубежные трасты, а прибыль от неё будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет, — заявили в «Северстали».

В мае Bloomberg писал, что Мордашов подал иск в суд Европейского союза после введения против него санкций. Предприниматель выражал уверенность в том, что ЕС совершил ошибку, внеся его фамилию в санкционный список. Мордашов собирался отстаивать свои интересы с точки зрения международного права.

В конце августа The Wall Street Journal сообщала, что Мордашов находится в поиске возможностей смягчить санкции, введенные против его компаний. Предполагалось, что одним из вариантов могла стать передача 50% долей в траст под доверительным управлением, 50% — в фонд, чтобы прибыль из него направлялась на цели ООН.