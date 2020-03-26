https://static.news.ru/photo/07f8402a-6f49-11ea-913a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Архыз Ski/facebook.com

Курорты Северного Кавказа «Архыз», «Ведучи» и «Эльбрус» с 28 марта по 6 апреля закрывают сезон катания из-за коронавируса.

Решение было принято после видеообращения президента Российской Федерации Владимира Путина к гражданам, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Курорты Северного Кавказа».

Как писал NEWS.ru, 25 марта Путин выступил с обращением, в котором рассказал о мерах поддержки россиян и российских компаний при мировой пандемии коронавируса. Также президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена. Соответствующее решение не относится к работникам медицинских и аптечных организаций, непрерывно действующих компаний, предприятий по обеспечению питанием и товарами первой необходимости. Кроме того, продолжат работать организации, осуществляющие неотложные работы на дороге и в чрезвычайных ситуациях.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Количество выздоровевших возросло до 38 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.