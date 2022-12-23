Сети предупредили о сокращении ассортимента социально значимых товаров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ассортимент социально значимых товаров в российских магазинах может сократиться после принятия законопроекта об уменьшении сроков расчетов с их поставщиками, предупредили в Ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ). Документ в настоящее время находится на рассмотрении Госдумой, пишут «Ведомости».

Действующее законодательство предоставляет торговым сетям на расчеты с поставщиками социально значимых продуктов до 40 дней в зависимости от сроков их годности. Законопроект содержит поправку, которая сокращает сроки оплаты поставок до 4–10 дней. Авторы документа пояснили, что из-за существующих сроков оплаты поставок производители продуктов питания испытывают постоянный дефицит ликвидности. Привлекаемые ими кредиты повышают себестоимость продукции, а снижение доходности предприятий грозит перебоями с поставками.

В АКОРТ же считают, что принятие законопроекта увеличит логистическую нагрузку на поставщиков, поскольку магазины снизят ассортимент и объем закупок, но увеличат их частоту. В перспективе этом может привести к банкротству мелких и средних производителей. Кроме того, ретейл не сможет сдерживать цену на полку на социально-значимые товары, а значит, и рост цен на эти продукты.

В перечень социально значимых товаров входят основные виды мяса, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, чай, овощи борщевого набора, яблоки.

Ранее сообщалось, что Госдума рекомендовала кабмину рассмотреть вопрос об ограничении торговых наценок для продуктов первой необходимости на уровне 10–15%. Весной в ФАС заявили, что «Ашан», «Атак», «О’Кей» и «Магнит» добровольно ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%.