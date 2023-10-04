Сеть «Вкусно — и точка» повысила стоимость бургеров на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подняла цены на свои бургеры на 10%, сообщает РИА Новости. Причиной роста стоимости гамбургеров, чизбургеров и других товарных позиций стало повышение налога на добавленную стоимость для фастфуда с 1 октября. В среднем цена на бургеры выросла на 3–7 рублей по сравнению с 21 сентября.

Так, стоимость одного гамбургера до повышения НДС составляла 59 рублей, а чизбургера — 71 рубль. Сейчас они продаются за 65 и 78 рублей соответственно. Стоимость бургера с курицей выросла с 59 до 62 рублей.

Бургеры — это основа меню «Вкусно — и точка», при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке, — добавили в пресс-службе российской компании.

В то же время некоторые сети ресторанов быстрого питания снижают цены. Так, сеть «Бургер Кинг» снизила стоимость чизбургера с 84,99 рубля до 79,99 рубля. Не изменились цены на бургеры и в сетях KFC и Rostic’s.

Как сообщалось ранее, в России могут ввести знак качества для шаурмы. В настоящее время такая возможность прорабатывается специалистами Роспотребнадзора. Знак предлагают присуждать лишь шаурме, соответствующей высоким стандартам приготовления.