Сеть отелей Marriott перестала работать в России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сеть отелей Marriott приостановила все операции в России. В заявлении, опубликованном на сайте компании, говорится, что на протяжении 25 лет она развивалась на территории РФ, однако теперь санкции США, ЕС и Великобритании сделали «невозможным продолжение деятельности компании или франшизы».

Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и ЕС сделают невозможным продолжение работы Marriott или франчайзинга отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России, — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что процесс ухода из РФ будет сложным, поскольку компания «сосредоточена на заботе о своих российских партнерах». Сеть отелей оказывает поддержку своим сотрудникам как в России, так и на Украине.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России. Он затронул импорт сырья, российские банки и СМИ. Согласно документу, ограничения предусматривают отказ от ввоза нефти и нефтепродуктов из России, который будет реализован в течение шести-восьми месяцев. Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от SWIFT, а телеканалам «Россия 24», «Россия РТР» и «РТР Планета» запретят вещание в Европе.