https://static.news.ru/photo/c7ec998e-e32c-11e9-933e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Isaac/ZUMAPRESS.com

Одна из крупнейших сетей по продаже одежды и обуви в мире Forever 21 подала заявление о признании себя банкротом.

Эта решительная мера может позволить рекапитализировать бизнес и избавиться от убыточных магазинов. Закрытие магазинов, в свою очередь, может ударить по некоторым торговым центрам Америки, в которых Forever 21 является якорным арендатором, передаёт Bloomberg .

О планах компании объявить себя банкротом СМИ стало известно в конце августа 2019 года, когда она собрала финансовых консультантов и юристов, ведших переговоры с кредиторами о реструктуризации долгов, но это не принесло результатов.

В России работали четыре магазина Forever 21, все — в Москве. Они были закрыты ранее.

Как писал News.ru ранее, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр намерен обратиться в Европейскую комиссию с жалобой на авиакомпанию Norwegian Air. Чиновник уверен, что норвежцы частично виновны в банкротстве французского лоукостера XL Airways.