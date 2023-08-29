DNS зафиксировала цены на 100 позиций техники и электроники

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Сеть магазинов электроники DNS зафиксировала предельные цены на телевизоры, смартфоны, ноутбуки, а также некоторые другие товары до конца октября, сообщили в Федеральной антимонопольной службе. По данным ведомства, компания приняла такое решение по предложению ФАС. Всего в список техники вошли 100 различных позиций.

По предложению ФАС компания «ДНС» зафиксировала предельные цены на 100 позиций техники и электроники. Программа будет действовать до конца октября 2023 года в 1177 населенных пунктах присутствия магазинов с возможностью продления, — говорится в сообщении службы.

Представители самой сети магазинов отметили, что продукция с фиксированными ценами преимущественно производится на территории России и пользуется большим спросом среди покупателей. Дефицита товаров в настоящий момент не наблюдается, все имеющиеся каналы поставок продолжают работать стабильно. Предполагается, что фиксация стоимости техники позволит повысить доступность отечественной продукции для потребителей. ФАС возьмет на себя обязанности по контролю за соблюдением добровольных обязательств.

Ранее представители ФАС обратились к руководству сети магазинов «Детский мир» с предложением заморозить цены на школьные товары. Ретейлер согласился с этой инициативой. Отмечается, что сеть зафиксирует цены на отдельные позиции школьной формы и одежды сезона-2023/2024, а также на канцелярские принадлежности и товары для детского творчества.