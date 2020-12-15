Сенаторы одобрили продление отсрочки по долгам для бизнеса

https://static.news.ru/photo/39d0010c-3f80-11eb-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В верхней палате российского парламента одобрили закон, который продлевает отсрочку по выплате долгов представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Согласно принятому летом закону, предприниматели могли воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Данное право распространялось на документы, предъявленные к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Теперь этот срок продлён до 1 мая 2021 года.

Помимо этого, с 31 декабря 2020 года до 1 июля 2021-го продлён срок приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников-граждан. Исключением являются транспортные средства, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин продлил на год срок действия моратория на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Однако эксперты сомневаются в том, что это реально поможет предпринимателям. По их мнению, таким предприятиям больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты.