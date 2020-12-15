Сенаторы одобрили продление отсрочки по долгам для бизнеса

В верхней палате российского парламента одобрили закон, который продлевает отсрочку по выплате долгов представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате пандемии коронавируса.
Согласно принятому летом закону, предприниматели могли воспользоваться однократной внесудебной рассрочкой по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам и кредитным договорам в пределах 15 млн рублей. Данное право распространялось на документы, предъявленные к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года. Теперь этот срок продлён до 1 мая 2021 года.
Помимо этого, с 31 декабря 2020 года до 1 июля 2021-го продлён срок приставам осматривать, арестовывать, изымать и передавать движимое имущество должников-граждан. Исключением являются транспортные средства,
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин продлил на год срок действия моратория на плановые проверки предприятий малого и среднего бизнеса. Однако эксперты сомневаются в том, что это реально поможет предпринимателям. По их мнению, таким предприятиям больше нужны налоговые льготы и дешёвые кредиты.