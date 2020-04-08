Журнал Forbes опубликовал рейтинг «непотопляемых» миллиардеров РФ

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России, которые смогли увеличить свои с остони, не смотря на обвал нефтяных рынков и эпидемию коронавируса.
Возглавил список бизнесмен и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов с семьёй. Его доход в прошедшем году составил $3,7 млрд. Вторую строчку занял владелец «Интерроса» Владимир Потанин с доходом в $1,6 млрд. Третье место у бизнесмена Михаила Прохорова ($1,4 млрд),
В топ также вошли совладелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин с доходами в $1,1 млрд и депутат Госдумы Андрей Скоч с семьёй, заработавший $1,1 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент компании Inteco Management, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина стала богатейшей женщиной России по версии Forbes, потеснив владелицу компании Wildberries Татьяну Бакальчук.
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