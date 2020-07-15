Сенатор от Дагестана Керимов вошёл в топ-10 богатейших россиян

За четыре месяца пандемии сенатор от Дагестана Сулейман Керимов увеличил своё состояние почти в два раза и вошёл в топ-10 богатейших россиян, заняв седьмую строчку рейтинга.
Как
Как отмечается, ни у кого во время пандемии состояние не выросло на такую большую сумму. Причиной такого роста называют подорожание акций принадлежащей на 78% семье Керимова компании «Полюс», крупнейшего в России производителя золота.
Согласно рейтингу, тройку самых богатых россиян возглавили глава «Норникеля» Владимир Потанин ($22,8 млрд), глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон ($22,3 млрд) и совладелец НЛМК Владимир Лисин ($21,4 млрд).
Как ранее писал NEWS.ru, богатейший человек России, глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с утечкой топлива в Норильске и Красноярском крае. По состоянию на 13 июля «Норникель» стал лидером падения на торгах на МосБирже. Акции компании подешевели на 2,7% — до 18 050 рублей за штуку, но несмотря на это Потанин по-прежнему остаётся самым богатым россиянином.
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