Сенатор от Дагестана Керимов вошёл в топ-10 богатейших россиян

https://static.news.ru/photo/e553cb80-c73f-11ea-b4e8-fa163e074e61_660.jpg Сулейман Керимов Фото: council.gov.ru/Global Look Press

За четыре месяца пандемии сенатор от Дагестана Сулейман Керимов увеличил своё состояние почти в два раза и вошёл в топ-10 богатейших россиян, заняв седьмую строчку рейтинга.

Как пишет Forbes, в марте со состоянием в $10 млрд он находился на 13 месте среди богатейших россиян. Сейчас его состояние оценивается в $18,5 млрд. В ежегодном рейтинге он в последний раз входил в десятку более десяти лет назад — в 2008-м.

Как отмечается, ни у кого во время пандемии состояние не выросло на такую большую сумму. Причиной такого роста называют подорожание акций принадлежащей на 78% семье Керимова компании «Полюс», крупнейшего в России производителя золота.

Согласно рейтингу, тройку самых богатых россиян возглавили глава «Норникеля» Владимир Потанин ($22,8 млрд), глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон ($22,3 млрд) и совладелец НЛМК Владимир Лисин ($21,4 млрд).

Как ранее писал NEWS.ru, богатейший человек России, глава «Норникеля» Владимир Потанин потерял $3,6 млрд из-за экологических скандалов, связанных с утечкой топлива в Норильске и Красноярском крае. По состоянию на 13 июля «Норникель» стал лидером падения на торгах на МосБирже. Акции компании подешевели на 2,7% — до 18 050 рублей за штуку, но несмотря на это Потанин по-прежнему остаётся самым богатым россиянином.