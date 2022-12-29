Семь человек покинут правление банка «Открытие» после продажи ВТБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семь членов правления банка «Открытие» покинут свои посты после продажи банку ВТБ, сообщает пресс-служба компании. Так, с руководящих позиций уйдут глава банка Михаил Задорнов и председатель правления Надия Черкасова. Решение вступит в силу 31 декабря 2022 года.

Банк «Открытие» объявляет об изменениях в составе правления. 31 декабря 2022 года правление банка «Открытие» покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева, — говорится в сообщении банка «Открытие».

27 декабря совет директоров Банка России подтвердил завершение сделки по покупке банка «Открытие» ВТБ. Сумма сделки составила 340 млрд рублей, 100% акций банка «Открытие» будут переданы ВТБ.

В ВТБ также подтвердили заключение договора и отметили, что план по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки. В пресс-релизе также указано, что стратегия развития группы ВТБ с учетом приобретения «Открытия» будет предполагать дальнейшее усиление позиций на отечественном рынке. В ВТБ заверили, что для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы будут сохранены.

Присоединение к ВТБ попавших под санкции банков «Открытие» и РНКБ в апреле одобрил президент Владимир Путин. Идея принадлежала главе ВТБ Андрею Костину, который озвучил ее премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициативу поддержала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав такое решение разумным.