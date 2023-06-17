Сечин раскрыл запасы «Роснефти» в Арктике Сечин: открытые ресурсы «Роснефти» в Арктике составляют порядка 25 млрд тонн

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал на ПМЭФ, что объем уже открытых ресурсов в Арктической зоне составляет порядка 25 млрд тонн нефтяного эквивалента. Бизнесмен подчеркнул, что речь идет о запасах, которые были обнаружены только его компанией.

С климатическими изменениями появляются и новые возможности, связанные с доступом к ресурсам Арктической зоны, и где уже открытые только нашей компанией ресурсы составляют порядка 25 млрд тонн нефтяного эквивалента, — заявил Сечин.

В январе СМИ со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa писали, что Китай стал покупателем редких сортов российской нефти, добываемых в Арктическом регионе. По информации Bloomberg, КНР закупал у России сорта Arco, Novy Port и Varandey с поставками в январе и феврале. Аналитики отмечали, что до введения западными странами потолка цен на российскую нефть такие сорта в основном поставлялись в Европу.

Ранее в Минфине США заявили Reuters, что Белый дом пока не планирует изменять параметры ограничений цены на закупку российской нефти, установленной в пределах $60 за баррель. В казначействе сообщили, что никаких предложений по изменению лимита не рассматривалось.