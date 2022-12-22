СДЭК запустил авиаперевозки нового типа Компания СДЭК начала доставлять грузы бывшими пассажирскими самолетами

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Оператор экспресс-доставки СДЭК вместе с компанией «Аэрофлот» отправил в полет первый совместный «прейтер» — бывший пассажирский самолет, переоборудованный для перевозки грузов. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе СДЭК. За два дня Boeing 777-300ER совершил рейс Москва — Камчатка — Владивосток — Москва. Было перевезено в общей сложности более 73 тонн груза.

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК открывает для себя новый вид авиационных грузоперевозок. 10 декабря СДЭК совместно с компанией «Аэрофлот» отправил в полет первый совместный прейтер. Термин preighter произошел от слияния слов passenger («пассажирский») и freighter («грузовой») и буквально означает использование переоборудованных салонов пассажирских самолетов для перевозки грузов. Помимо этого,также используются багажно-грузовые отсеки, — рассказали в пресс-службе СДЭК.

Там пояснили, что этот способ доставки появился во время пандемии, когда пассажирские рейсы повсеместно отменялись, но при этом была необходимость перевозки большого количества грузов, в том числе медицинского назначения.

Сегодня, когда российская гражданская авиация также испытывает трудности из-за внешнеполитических событий, использование пассажирских лайнеров для транспортировки посылок и грузов поможет гражданской авиации оставаться на плаву, а логистическим операторам — расширить свои возможности и спектр оказываемых услуг, — добавили в СДЭК.

В России прейтерные перевозки находятся еще в зачаточном состоянии, заявили в компании: во время пандемии крупнейшие авиакомпании мира, такие как Emirates, Lufthansa, American Airlines, нарастили долю прейтерных перевозок до 15%. В связи с этим председатель совета директоров компании Евгений Цацура предложил развивать российские прейтерные перевози, так как маркетплейсы в целом растут очень быстро, а появления новых воздушных судов ожидать пока не приходится.

Импортные суда не доступны для покупки российским компаниям, а российский авиапром в ближайшее время не планирует производить грузовые воздушные суда, — заключили в СДЭК.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против российской авиаотрасли. В Россию были запрещены новые поставки европейских самолетов, а техобслуживание и страхование всех имеющихся в РФ бортов запрещены. Кроме того, уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам обязали вернуть лизингодателю в течение месяца. В результате правительство РФ запретило российским перевозчикам отдавать самолеты лизингодателям без специального разрешения.