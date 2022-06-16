Сбор налогов с самозанятых превысил ожидания властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба

Сбор налогов с самозанятых превысил ожидания властей, сообщил замруководителя Федеральной налоговой службы Андрей Бударин журналу «Компания». По его словам, целью особого налогового режима было не столько решить фискальную задачу, сколько создать условия для старта легального предпринимательства.

Мы, в первую очередь, старались, чтобы не было выпадающих доходов, но в реальности — а мы сопоставили статистику по каждому самозанятому до прихода в этот режим и после — суммарно получается, что на 45% доходы бюджетов всех уровней больше, чем до введения режима. Это чёткое положительное сальдо, — сказал Бударин.

Он также отметил потенциальный троекратный рост малого бизнеса.

В мае стало известно, что общий доход самозанятых москвичей достиг почти 400 млрд рублей за три года. Однако это не повод для оптимизма, утверждают опрошенные NEWS.ru эксперты. Экономисты полагают, что уже в ближайшее время россияне будут расставаться с приобретенным ранее статусом.

Дело в том, что минусы этой системы подчас перевешивают потенциальные плюсы. В частности, работающие на себя не могут мечтать о трудовом стаже, больничных листах и декретных выплатах. Кроме того, бюджет получает от этой категории работающих гораздо меньше отчислений, нежели от работающих по договору.