https://static.news.ru/photo/cbff5702-d13c-11e9-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, создающих совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил», должна быть закрыта к концу года. Об этом сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

По срокам мы до конца года должны закрыть сделку, — цитирует ТАСС Грефа.

Участие двух компаний в этом совместном предприятии (СП) будет распределено в равных долях, совокупные инвестиции составят до 64 млрд рублей. Mail.ru Group вносит в СП свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (22,69%) и 7,7 млрд рублей. Сбербанк вносит долю в Foodplex (35%) и 38 млрд рублей. После закрытия сделки в течение года СП может получить ещё до 18 млрд рублей.

Как писал News.ru, Сбербанк и McDonald’s подписали дополнительное соглашение на Восточном экономическом форуме для сотрудничества в изучении потребительского рынка, программ лояльности и развития цифровой экосистемы. Соглашение также предусматривает возможность разработки инновационных концепций обслуживания, когда предприятия McDonald’s будут объединены с отделениями Сбербанка общей зоной ожидания.