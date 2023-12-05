Сбербанк стал фигурантом дела о нарушении конкуренции ФАС возбудила дело против Сбербанка и его СК после жалоб о навязывании услуг

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В отношении Сбербанка и страховой компании «Сбербанк страхование жизни» возбуждено дело по признакам заключения антиконкурентного соглашения, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Основанием для этого послужили жалобы граждан на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс», в который входят услуги СК.

«Домклик Плюс» включает в себя полис страхования жизни и здоровья от компании ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и иные услуги. Подключение пакета не влияет на принятие банком решения о выдаче кредита. Однако от него зависит процентная ставка по кредиту. Если ранее для получения скидки к процентной ставке заемщик должен был заключить договор страхования жизни и здоровья с любой СК, аккредитованной банком, то теперь она предоставляется только при оплате пакета «Домклик Плюс», пояснили в ФАС.

По мнению ФАС России, предложение ПАО «Сбербанк» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни» получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения дополнительных услуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан. <...> Ведомство усматривает в действиях банка и страховщика признаки заключения антиконкурентного соглашения, — говорится в сообщении.

В ФАС указали на то, что действия Сбербанка и СК лишают страховщиков возможности предоставлять клиентам свои услуги и оказывают влияние на общие условия их обращения. В ведомстве добавили, что в случае признания компаний виновными им грозят оборотные штрафы от суммы выручки на рынке.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и сервис недвижимости «Домклик» запустили в Башкирии и Дагестане новый продукт, позволяющий приобрести жилье с соблюдением принципов исламского финансирования. Проект «Ипотека Мурабаха» предусматривает продажу недвижимости с наценкой без уплаты процентов. Первоначальный взнос составит 30%, доступен заем в размере от 300 тысяч до 100 млн рублей. В банке заверили, что он будет доступен всем гражданам России, независимо от вероисповедания.