Сбербанк потребовал арестовать акции «Роснефти»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы отказал в аресте акции «Роснефти», принадлежащие швейцарскому сырьевому трейдеру Glencore. С требованием наложить обеспечительные меры на бумаги общей стоимостью свыше 32 млрд рублей к суду обратился Сбербанк, следует из судебной картотеки. Рассмотрев иск, суд пришел к выводу, что российский банк не смог доказать необходимость ареста.

Доводы истца, изложенные в заявлении о принятии обеспечительных мер, не являются основанием для принятия испрашиваемых обеспечительных мер, — говорится в решении суда.

Сбербанк рассчитывает взыскать с Glencore и его «дочек» почти €114,8 млн (примерно 12 млрд рублей) и в связи с этим обратился с иском в суд о принятии обеспечительных мер. Согласно документу, истец просил арестовать акции «Роснефти» в размере 0,57% уставного капитала.

Как подсчитал «Интерфакс», уставный капитал «Роснефти» составляет 105,982 млн рублей. Он разделен на 10,598 млрд обыкновенных именных акций номиналом 0,01 рубля каждая. Таким образом российский банк хотел наложить арест на 60,4 млн обыкновенных акций, стоимость которых по текущим котировкам составляет порядка 32,7 млрд рублей. Это больше суммы, которую банк пытается взыскать с группы Glencore.

В решении суда отмечается, что для принятия судом обеспечительных мер «недостаточно субъективного опасения о будущей невозможности или затруднительности исполнения судебного акта». Поэтому, оценив доводы, суд посчитал, что они носят «предположительный характер и документально не подтверждены».

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