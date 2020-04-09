Сбербанк получил около 200 заявок по кредитам на зарплаты

https://static.news.ru/photo/8d4cc27e-7a33-11ea-83fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 200 заявок поступило в Сбербанк от предприятий малого бизнеса по кредитам для выплаты зарплат по 0%. Об этом рассказал зампред правления банка Анатолий Попов.

Он пояснил, что кредит выдаётся на один месяц. В случае продолжения пандемии и повторного возникновения у заёмщика проблем с оплатой труда работников, он вновь сможет обратиться за таким кредитом.

Сбербанк, прежде чем выдать новый кредит, проверит, была ли выплачена зарплата в прошлый раз. Если этого не произошло или численность работников компании сократилась более чем на 15%, в кредите может быть отказано.

Изначально Сбербанк планировал направить на кредитную программу 5 млрд рублей. Теперь, по словам Попова, эта сумма может быть увеличена вдвое — до 10 млрд, сообщает РБК.

Как ранее писал NEWS.ru, выдача беспроцентных кредитов предпринимателям на зарплаты началась 8 апреля. Центробанк РФ выделил финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.