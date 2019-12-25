https://static.news.ru/photo/1460f942-2732-11ea-a4de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию», которая даёт право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании.

Передали «золотую акцию» 23 декабря, — сообщили ТАСС в Сбербанке.

В «Яндексе» информацию подтвердили, уточнив, что «золотая акция» будет передана в фонд общественных интересов после его регистрации.

Как писал NEWS.ru, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин действительно рассматривает возможность передать принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка другой государственной структуре. Вопрос ещё обсуждается, решений пока не принято. По его словам, поводом для дискуссии послужили планы Сбербанка выплатить дивиденды в половину прибыли.