Сбербанк не согласился с претензией ФАС к страхованию ипотеки

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Сбербанк не согласен с претензией Федеральной антимонопольной службы (ФАС), что его полис «Сбербанк страхование жизни» нарушает антимонопольное законодательство, заявил зампредседателя правления банка Кирилл Царев. По его словам, которые приводит газета «Коммерсант», банк прежде всего стремится улучшать сервисы и создавать новые продукты.

Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство. На данный момент мы не получили официальные документы от ФАС. После того как их получим и детально изучим, мы сможем дать более развернутые комментарии, — сказал он.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка и страховой компании (СК) «Сбербанк страхование жизни» по признакам заключения антиконкурентного соглашения. Основанием для этого послужили жалобы граждан на навязывание пакета услуг «Домклик Плюс». По мнению ФАС, предложение банка и СК получить кредит на более выгодных условиях только в случае приобретения допуслуг у определенного банком страховщика ограничивает остальных участников рынка и граждан.

До этого министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что программа льготной ипотеки сохранится после 1 июля 2024 года. По его словам, сейчас обсуждаются несколько вариантов продления выгодных условий покупки жилья. Он добавил, что основные параметры программы для индивидуального строительства будут сформированы до конца 2023 года, а после их представят правительству.