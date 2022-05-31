Сбербанк отреагировал на решение ЕС об отключении от SWIFT «Сбер»: отключение от SWIFT не повлияет на работу банка

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Сбербанк работает в штатном режиме, отключение от SWIFT не изменит ситуацию в международных расчетах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. В банке уточнили, что внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться в стандартном режиме.

Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах, — сообщили в банке.

Ранее стало известно, что лидеры стран Евросоюза в шестом пакете антироссийских санкций одобрили отключение Сбербанка от SWIFT и запрет на вещание в ЕС ещё трёх российских государственных СМИ. Также лидеры ЕС договорились о частичном ограничении импорта нефти из России.