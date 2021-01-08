СМИ: Сбербанк может купить онлайн-ретейлера «Ситилинк»

https://static.news.ru/photo/d366fafc-53dd-11eb-814d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сбербанк заинтересовался приобретением одного из крупнейших российских онлайн-ретейлеров «Ситилинк».

По словам источников, продажа актива, стоимость которого может составлять около $1 млрд, поможет компании поддержать на плаву свой основной бизнес IT-дистрибуции, а банку — усилить своё положение в сегменте электронной коммерции, где он сможет составить конкуренцию ряду других интернет-магазинов.

Сбербанк в конце 2020 года организовал предпродажный аудит и оценку одного из крупнейших в стране IT-дистрибуторов Merlion. Другой источник на рынке дистрибуции уточнил, что банк ведёт переговоры о покупке розничных активов компании. К ним, помимо «Ситилинка», относятся сеть электроники «Позитроника» и сеть сервисных центров «Сеть компьютерных клиник».

При этом представители Merlion заявили, что переговоры по продаже активов и оценки финансов не ведутся. В банке не стали комментировать сведения о возможном приобретении активов компании. Однако там напомнили, что в конце декабря Сбербанк и Merlion сообщили о стратегическом партнёрстве, в рамках которого возможности дистрибьютора будут «интегрированы в создающуюся индустрию электронной коммерции „Сбера“».

В Merlion инвестора могли привлечь в связи с намерением сохранить и защитить активы на фоне уголовного дела вокруг совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера компании Бориса Левина, которым предъявлено обвинение в организации покушения на убийство, передаёт «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru писал, что причинами завершения десятилетнего партнёрства «Яндекса» и Сбербанка стала конкуренция. Как рассказал управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян, стало сложно сочетать брак и конкуренцию.