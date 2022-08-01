Сбербанк и ВТБ повысили стоимость уведомлений об операциях Сбербанк и ВТБ повысили для клиентов плату за уведомления об операциях

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сбербанк и ВТБ с 1 августа повысили для клиентов стоимость уведомлений об операциях. Большинство других крупных российских банков не намерены прибегать к подобному шагу, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что в Сбербанке увеличили плату на 10 рублей. Теперь услуга будет ежемесячно обходиться клиентам в зависимости от типа карты в 40 или 70 рублей. В банке пояснили, что за последние пять лет значительно выросло число транзакций, которые совершают клиенты.

ВТБ услуга подорожала на 20 рублей — до 79 рублей. Подорожание, как уточнили в банке, затронет только около 5% клиентов. Решение повысить тариф в ВТБ объяснили повышением тарифов со стороны операторов связи и приведением тарифной сетки к среднерыночным значениям.

В обоих банках для ряда клиентов услуга останется бесплатной.

Ранее стало известно, что Сбербанк увеличил стоимость уведомлений о совершённых операциях впервые за 20 лет. При этом клиенты кредитной организации могут получить данную услугу бесплатно после оформления банковской подписки или по выполнению условий по карте.