Сбербанк и «Союзмультфильм» создали совместное предприятие

https://static.news.ru/photo/5e6a220c-c679-11ea-a3a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Сбербанк сообщил о создании совместного предприятия с киностудией «Союзмультфильм», выкупив 80% её акций. В банке пообещали, что не будут вмешиваться в творческие процессы.

Как рассказал на пресс-конференции в ТАСС первый зампред правления банка Лев Хасис, созданное СП позволит российским креативным людям сделать «Союзмультфильм» лидером не только на российском рынке, но и одним из лидирующих игроков на глобальном рынке.

На первом этапе Сбербанк намерен инвестировать в развитие российской анимации 1 млрд руб.,

Ранее Forbes сообщал , что Сбербанк и «Союзмультфильм» создадут совместное предприятие, в котором банк получит 80% и вложит инвестиции, а киностудия перенесёт туда ряд лицензий на персонажей «Союзмультфильма» на условиях роялти. В июле 2019 года эту идею поддержал первый вице-премьер Антон Силуанов, выдвинув условие, что у государства сохранится доля в 25% + 1 акция.

Со своей стороны Сбербанк перенесёт в СП несколько лицензий из «Золотой коллекции» на условиях роялти. Такие лицензии «Союзмультфильм» продаёт компаниям из сектора FMCG на брендирование товаров народного потребления. Кроме того, киностудия передаст по лицензии в СП ряд товарных знаков.

В «Золотую коллекцию» «Союзмультфильма» входят такие персонажи, как Винни-Пух, Умка, Карлсон, Чебурашка и другие. Ожидается, что с помощью инвестиций в киностудию Россия в течение 5-7 лет сможет войти в топ-10 мировых анимационных держав.

Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» потребовал от японской компании SP International вернуть права на экранизацию историй о Чебурашке и крокодиле Гене, которые зарубежная студия получила 16 лет назад. Представитель киностудии Юлиана Слащёва назвала недействительным существующий договор, по которому SP International сможет снимать мультфильмы про Чебурашку до 2023 года. По её словам, соглашение составлено по японскому законодательству, поэтому придётся обратиться в японский суд.