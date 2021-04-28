«Сбер» займётся созданием видеоигр

«Сберинтернеймент», дочерняя компания «Сбера», создаёт собственное видеоигровое подразделение «Сбер игры». Об этом журналистам «Ведомостей» рассказал представитель организации.
По его словам, подразделение в течение 2021 года
В качестве первой покупки рассматривается Gosu Data Lab, которая разработала голосовой ассистент для геймеров Gosu Voice Assistant (он должен дополнить игры «Сбера), а также платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. Компании уже подписали предварительное соглашение, которое ни к чему их не обязывает. Сейчас переговоры продолжаются.
Работа в рамках экосистемы «Сбера» позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке, — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.
«Сбер игры» возглавит Алиса Чумаченко, которая основала Gosu Data Lab.
В 2020 году игровой рынок России вырос на 35%, его объём составил 163,4 млрд рублей, подсчитали в игровом подразделении Mail.ru Group — My.Games. Mail.ru Group сотрудничает со «Сбером» в неигровых направлениях, а игровое подразделение компании занимает одну из крупнейших долей российского рынка (30%).
Ранее первый зампредседателя «Сбера» Лев Хасиса заявил, что руководство банка планирует запустить продажу лекарств в отделениях кредитной организации. Он добавил, что помещения в отделениях «Сбера» будут предоставляться аптеке на весьма льготных условиях, благодаря чему удастся устанавливать низкие цены на лекарства.