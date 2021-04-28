«Сбер» займётся созданием видеоигр

https://static.news.ru/photo/b5d981fc-a820-11eb-9d38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сберинтернеймент», дочерняя компания «Сбера», создаёт собственное видеоигровое подразделение «Сбер игры». Об этом журналистам «Ведомостей» рассказал представитель организации.

По его словам, подразделение в течение 2021 года создаст продюсерский центр, издательство и студию внутренней разработки, а также сформирует их команду. При этом «Сбер» рассматривает возможность не только создать свою структуру, но и поглотить существующих игроков.

В качестве первой покупки рассматривается Gosu Data Lab, которая разработала голосовой ассистент для геймеров Gosu Voice Assistant (он должен дополнить игры «Сбера), а также платформы анализа игровых данных Gosu Data Platform. Компании уже подписали предварительное соглашение, которое ни к чему их не обязывает. Сейчас переговоры продолжаются.

Работа в рамках экосистемы «Сбера» позволит быстро завоевать аудиторию и принесёт новые возможности для игровых разработчиков на российском рынке, — заявила гендиректор «Сберинтертеймент» Татьяна Доброхвалова.

«Сбер игры» возглавит Алиса Чумаченко, которая основала Gosu Data Lab.

В 2020 году игровой рынок России вырос на 35%, его объём составил 163,4 млрд рублей, подсчитали в игровом подразделении Mail.ru Group — My.Games. Mail.ru Group сотрудничает со «Сбером» в неигровых направлениях, а игровое подразделение компании занимает одну из крупнейших долей российского рынка (30%).

Ранее первый зампредседателя «Сбера» Лев Хасиса заявил, что руководство банка планирует запустить продажу лекарств в отделениях кредитной организации. Он добавил, что помещения в отделениях «Сбера» будут предоставляться аптеке на весьма льготных условиях, благодаря чему удастся устанавливать низкие цены на лекарства.