«Сбер» приобретёт 100% торговой сети «Стокманн» и включит в свою экосистему

«Сбер» намерен приобрести 100% доли в компании «Стокманн» в первой половине 2022 года, говорится в сообщении банка. Уже сейчас площадка подписала соглашение с владельцем сети Яковом Панченко о намерениях развивать сегмент «мода» в экосистеме «Сбера». Известно, что оборот «Стокманна» в 2021 году составил 10 млрд рублей.

Стороны намерены подписать обязывающее соглашение о приобретении Сбером 100% доли в компании «Стокманн» в первой половине 2022 года после комплексной инвестиционной проверки, получения необходимых корпоративных одобрений участников сделки и согласования от ФАС России, — отмечается в сообщении.

«Сбер» рассчитывает, что интеграция со «Стокманном» позволит усилить позиции компании в индустрии электронной коммерции, кратно увеличить соответствующую долю оборота товаров от общего оборота сервисов электронной коммерции экосистемы, а также реализовать ряд новых возможностей для развития сегмента.

«Стокманн» — это российский фешен-ретейлер, специализирующийся на «среднем» и «премиальном» сегментах. Сегодня ежемесячная аудитория его сайта насчитывает 1,5 млн посетителей, а оборот компании в 2021 году составил 10 млрд рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что задачей компании становится конвертация клиентов банка и нефинансовых сервисов в единую лояльную клиентскую базу экосистемы.