«Сбер» перевел большую часть своих банкоматов на собственное ПО «Сбер» перевел 80% своих банкоматов на собственное ПО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк завершил перевод 80% программного обеспечения сети банкоматов на собственную разработку, сообщается на сайте кредитной организации. Как отметил директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Константин Подвальный, решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для банкоматов было принято еще в 2018 году. Сейчас «Сбер» завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе Linux.

«Сбер» завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку, — сказано в сообщении.

Ранее российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что начиная с февраля этого года спрос на отечественное программное обеспечение вырос на 300%. Он добавил, что отечественный реестр ПО насчитывает более 13 тысяч продуктов от четырех тысяч поставщиков. Вице-премьер выразил надежду на то, что получившие аккредитацию компании представят на российском и внешнем рынке конкурентные приложения для замещения в освободившейся нише.