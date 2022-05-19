«Сбер» отказался от Okko, «Звука» и других активов Сбербанк вышел из списка акционеров некоторых компаний своей экосистемы

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Сбербанк отказался от акций ряда компаний своей экосистемы. Активы сервисов «Звук», Okko, «Okko Спорт», SberCloud, группы компаний ЦРТ и ИТ-компании «Эвотор» теперь полностью принадлежат АО «Новые возможности», сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных ЕГРЮЛ. «Сбер» больше не числится среди их учредителей.

Отмечается, что сведения об АО «Новые возможности» были внесены в базу 24 марта 2022 года. В Сбербанке, в свою очередь, подтвердили, что компания пересматривает акционерное участие в ряде активов в рамках новой стратегии. Представители банка добавили, что сделка прошла на рыночных условиях, а «Сбер» сохранит партнерские отношения с этими сервисами и продолжит участвовать в совместных маркетинговых и операционных активностях.

По данным Telegram-канала Brief, конечный покупатель активов близок к предпринимателю Владимиру Потанину и холдингу «Интеррос», у которых есть серьезный опыт в управлении крупными медийными активами.

Ранее стало известно, что Сбербанк покинут старший вице-президент Андрей Шеметов, заместители председателя правления компании Александр Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова. Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка.

Позже Минцифры внесло в реестр организаций IT-области Сбербанк и его «дочек»: «Сбербанк-Телеком», «Сбербанк-Лизинг», «Сбербанк-Технологии», «Центр недвижимости от Сбербанка», «Сбербанк-Сервис», «Сбербанк-Факторинг» и «Сбербанк — автоматизированная система торгов». В реестр также попали «СберАвто» и «Сбердевайсы».