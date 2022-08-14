В Израиле сообщили об ударах по сирийской провинции Тартус СМИ: ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Тартус

Фото: Piero Cruciatti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Принц Аль-Валид бин Талал

ВВС Израиля нанесли удар по сирийской провинции Тартус на побережье Средиземного моря, передает The Times of Israel со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным корреспондентов, израильские самолеты пролетели над побережьем Ливана перед запуском ракет.

Военные самолеты запускают несколько ракет из воздушного пространства Ливана в сторону Тартуса, западная Сирия, — передает сотрудник Al Arabiya.

По данным корреспондента информационного агентства САНА, в Тартусе прозвучали три взрыва, работает система ПВО.

5 августа армия Израиля начала операцию «Рассвет» против палестинской группировки «Исламский джихад» в регионе. Согласно последним данным, в результате израильских ударов в секторе Газа погибли как минимум 24 человека, в том числе четверо детей. Ранения получили более 200 человек.

7 августа премьер Израиля Яир Лапид заявил, что цели операции «Рассвет» достигнуты. Он отметил, что цели продолжать операцию на данный момент больше нет. В тот же день канцелярия премьера предупредила, что Израиль применит силу при срыве режима прекращения огня в Газе