Санаториям предложили упростить доступ к господдержке

Предприятия санаторно-курортной отрасли следует признать субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), считают депутаты от Краснодарского края Иван Демченко и Наталья Костенко. Это поможет здравницам получить дополнительный доступ к господдержке. Соответствующий законопроект парламентарии направили для согласования в Минфин, Минэкономразвития и Минздрав России, сообщает «Парламентская газета».

В пояснительной записке отмечается, что пандемия коронавируса нанесла по отрасли серьёзный удар. По данным Росстата, санаторно-курортных организаций к концу 2020 года стало 1752, когда в 2012-м было 1905.

При этом сейчас многие санатории не могут воспользоваться мерами поддержки, так как не попадают в категорию МСП, — заявила зампредседателя думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

Она добавила, что сейчас в отрасли могут рассчитывать только на запрет налоговых проверок и отсрочку налоговых платежей.

Также предлагается установить предельное значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год в размере 500 человек.

Ранее стало известно, что около половины россиян хотели бы открыть собственное дело. Такие данные получил в результате опроса сервис «Работа.ру». Чаще всего о желании работать на себя заявляли жители Москвы и Санкт-Петербурга.