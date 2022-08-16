Сайт Wildberries вернулся к привычному названию Сайт Wildberries вернулся к прежнему названию

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Сайт торговой платформы Wildberries, переименованный ранее в «Ягодки», вернулся к своему привычному названию. Прежними остались и все элементы дизайна.

Надпись «Ягодки» красовалась в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. В начале июня глава компании Татьяна Бакальчук сообщала о том, что размышляет о смене названия маркетплейса. Редакция NEWS.ru связалась с пресс-службой интернет-магазина с просьбой прокомментировать ребрендинг, однако в разъяснениях было отказано.

Позднее маркетолог Роман Жилин в беседе с NEWS.ru заявил, что Wildberries переименовали в «Ягодки», возможно, по патриотическим соображениям, и это, скорее всего, не повлияет на постоянных клиентов. По его словам, люди все равно продолжат пользоваться сервисом.

В свою очередь преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов пояснил, что переименование Wildberries повлекло бы за собой значительные расходы для владельцев бизнеса, так как бренды с подобными названиями уже зарегистрированы. Он отметил, что для решения вопроса может понадобиться в числе прочего выкупить уже существующие торговые марки у их нынешних владельцев.