Сайт «Авиасейлс» сменил название на «Билетики»

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Сервис по бронированию билетов «Авиасейлс» поменял название своего сайта на русскоязычное «Билетики». Оно располагается в левом верхнем углу главной страницы. При этом ссылка осталась прежней.

Сутками ранее сайт торговой платформы Wildberries сменил название на «Ягодки». Надпись красовалась в шапке главной страницы рядом со спелой ежевикой. Редакция NEWS.ru связалась с пресс-службой интернет-магазина с просьбой прокомментировать ребрендинг, однако в разъяснениях было отказано.

Некоторое время спустя сайт Wildberries вернулся к своему привычному названию. Прежними остались и все элементы дизайна.

Преподаватель Moscow Digital School Анатолий Семенов пояснил, что переименование Wildberries повлекло бы за собой значительные расходы для владельцев бизнеса, так как бренды с подобными названиями уже зарегистрированы. Он отметил, что для решения вопроса понадобилось бы в числе прочего выкупить уже существующие торговые марки у их нынешних владельцев.